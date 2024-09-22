Горбушина Галина Капитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушина Галина Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1932

Отец: не указан

Мать: Горбушина Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
26.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Николай Семенович

Смерть
Неизвестно

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