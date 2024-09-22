Горбушина Галина Капитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1932
Отец: не указан
Мать: Горбушина Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Николай Семенович
Смерть
Неизвестно