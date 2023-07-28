Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Афанасьевна

Место рождения

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоаким Федорович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Максим Иоакимович

Отец ребёнка: Иоаким Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Иоакимовна

Отец ребёнка: Иоаким Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Дарья Иоакимовна

Отец ребёнка: Иоаким Федорович

Терновка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

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