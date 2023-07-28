Мария Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Максим Иоакимович
Отец ребёнка: Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Иоакимовна
Отец ребёнка: Иоаким Федорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Дарья Иоакимовна
Отец ребёнка: Иоаким Федорович
Смерть
Неизвестно