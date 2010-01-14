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Пономарева Лариса Николаевна
Пономарева Лариса Николаевна
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Место рождения
Ачинск
, город Ачинск, Красноярский край
Дата рождения
1923
Дата смерти
14.01.2010
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Ачинск
, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
14.01.2010
Тольятти
, Тольятти, Самарская область
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