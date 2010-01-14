Пономарева Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Лариса Николаевна

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Место рождения

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

Дата рождения

1923

Дата смерти

14.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
14.01.2010
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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