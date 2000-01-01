Авдотья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кузнецов Михаил
Отец ребёнка: Кузнецов Ефрем
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Кузнецов Ефрем
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кузнецов Ефрем
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Ефрем
Смерть
Неизвестно