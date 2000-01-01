Авдотья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Кузнецов Михаил

Отец ребёнка: Кузнецов Ефрем

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Кузнецов Ефрем

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кузнецов Ефрем

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Ефрем

Смерть
Неизвестно
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