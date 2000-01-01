Кочергин Павел Иванович
Место рожденияп.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочергин Иван Анисифоров
Мать: не указана
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1912 ст.
Мать ребёнка: не указана
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно