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Кочергин Павел Иванович

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Место рождения

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочергин Иван Анисифоров

Мать: не указана

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Кочергин Федор Павлович

Мать ребёнка: не указана

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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