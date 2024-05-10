Дружинина (Воробьева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1887 ст.
Сын: Дружинин Модест Модестович
Отец ребёнка: Дружинин Модест Александрович
Бракосочетание
27.07.1897 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 126, Дело 967: Метрическая книга церкви при детском приюте священномученика Епископа Мефодия на Песках на 1899 ... Показать все
Смерть
Неизвестно