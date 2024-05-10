Дружинина (Воробьева) Анна Петровна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дружинина (Воробьева) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1887 ст.

Сын: Дружинин Модест Модестович

Отец ребёнка: Дружинин Модест Александрович

Бракосочетание
27.07.1897 ст.

Муж: Дружинин Модест Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 126, Дело 967: Метрическая книга церкви при детском приюте священномученика Епископа Мефодия на Песках на 1899 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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