Яблонцева (Улитина) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонцева (Улитина) Наталья Валерьевна

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Место рождения

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Улитин Валерий

Мать: Улитина Екатерина Сергеевна

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.10.1996

Сын: Улитин Валерий

Отец ребёнка: не указан

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.03.2005

Дочь: Яблонцева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Яблонцев Андрей

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблонцев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яблонцев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Яблонцев Андрей

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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