Яблонцева (Улитина) Наталья Валерьевна
Место рождения
Дата рождения1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: Улитин Валерий
Рождение ребёнка
04.10.1996
Сын: Улитин Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.2005
Дочь: Яблонцева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Яблонцев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яблонцев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яблонцев Никита Андреевич
Отец ребёнка: Яблонцев Андрей