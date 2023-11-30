Ильичев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Гаврила Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Кузьма Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ильичев Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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