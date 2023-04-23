Тотьмянина Александра Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тотьмянина) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Тотьмянин Василий Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Тотьмянина) Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Тотьмянин Василий Сергеев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Тотьмянин Ермолай Василиев
Отец ребёнка: Тотьмянин Василий Сергеев
Смерть
Неизвестно