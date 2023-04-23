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Тотьмянина Александра Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тотьмянина) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Тотьмянин Василий Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тотьмянин Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Тотьмянина) Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Тотьмянин Василий Сергеев

Рождение ребёнка
1892

Сын: Тотьмянин Ермолай Василиев

Отец ребёнка: Тотьмянин Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно

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