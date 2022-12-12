Щербакова (Кижаева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Кижаева) Зоя Ивановна

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Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.09.1881 ст.

Дата смерти

13.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1881 ст.

Отец: Кижаев Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.04.1908 ст.

Муж: Щербаков Сергей Матвеевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.03.1909 ст.

Дочь: Тамара Сергеевна

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1910 ст.

Дочь: Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.

Сын: Щербаков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич

Смерть
13.06.1973
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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