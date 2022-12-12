Щербакова (Кижаева) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.09.1881 ст.
Дата смерти13.06.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1881 ст.
Отец: Кижаев Иван Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1908 ст.
Рождение ребёнка
21.03.1909 ст.
Дочь: Тамара Сергеевна
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
25.12.1910 ст.
Дочь: Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
15.09.1912 ст.
Сын: Щербаков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Матвеевич
Смерть
13.06.1973
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край