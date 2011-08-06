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Рожковский Кирилл Игоревич
Рожковский Кирилл Игоревич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Рожковский Игорь Евгеньевич
1988 г.р.
Мать
Рожковская Юлия Михайловна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2011
Отец:
Рожковский Игорь Евгеньевич
Мать:
Рожковская Юлия Михайловна
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