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Архипова Мария Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко Иван Константинович

Рождение ребёнка
20.10.1953

Дочь: Архипова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Бойко Иван Константинович

Рождение ребёнка
03.12.1959

Сын: Бойко Александр Иванович

Отец ребёнка: Бойко Иван Константинович

Рождение ребёнка
17.10.1963

Дочь: Бойко Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Бойко Иван Константинович

Рождение ребёнка
17.05.1966

Дочь: Бойко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Бойко Иван Константинович

Смерть
Неизвестно

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