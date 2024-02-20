Архипова Мария Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1953
Дочь: Архипова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Бойко Иван Константинович
Рождение ребёнка
03.12.1959
Отец ребёнка: Бойко Иван Константинович
Рождение ребёнка
17.10.1963
Дочь: Бойко Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Бойко Иван Константинович
Рождение ребёнка
17.05.1966
Дочь: Бойко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бойко Иван Константинович
Смерть
Неизвестно