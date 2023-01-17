Загорская (Гордель) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагорская (Гордель) Мария Игнатьевна

Загорская (Гордель) Мария Игнатьевна

avatar

Место рождения

Двинск (Даугавпилс)

Дата рождения

17.11.1897

Дата смерти

25.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1897

Отец: Гордель Игнатий

Мать: не указана

Двинск (Даугавпилс)
Бракосочетание
1915

Муж: Загорский Антон Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1918

Дочь: Константипнова Мария Антоновна

Отец ребёнка: Загорский Антон Иванович

Богородск (Ногинск), Московская область Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.1975
Павлоград, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close