Загорская (Гордель) Мария Игнатьевна
Место рожденияДвинск (Даугавпилс)
Дата рождения17.11.1897
Дата смерти25.01.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1897
Отец: Гордель Игнатий
Мать: не указана
Двинск (Даугавпилс)
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
19.05.1918
Дочь: Константипнова Мария Антоновна
Отец ребёнка: Загорский Антон Иванович
Богородск (Ногинск), Московская область Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.1975
Павлоград, Дніпропетровська область