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Ярошевич Гавриил Сидорович
Ярошевич Гавриил Сидорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Дата смерти
03.05.1853
Пол
Мужской
Отец
Ярошевич Сидор
1783 г.р.
Мать
Ярошевич Зося
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Ярошевич Сидор
Мать:
Ярошевич Зося
Смерть
03.05.1853
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