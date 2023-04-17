Ярошевич Гавриил Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрошевич Гавриил Сидорович

Ярошевич Гавриил Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

03.05.1853

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ярошевич Сидор

Мать: Ярошевич Зося

Смерть
03.05.1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close