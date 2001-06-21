Степанов Алексей Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1998
Сын: Степанов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Карпова Надежда Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.2001