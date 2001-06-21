Степанов Алексей Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Алексей Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1998

Сын: Степанов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Карпова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Надежда Анатольевна

Смерть
21.06.2001
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