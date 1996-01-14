Вершинина (Маницина) Прасковья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Маницина) Прасковья Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1901

Дата смерти

14.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1924

Дочь: Никишова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Аксентьевич

Рождение ребёнка
04.04.1930

Дочь: Сочкова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин Иван Аксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Александр Иванович

Отец ребёнка: Вершинин Иван Аксентьевич

Смерть
14.01.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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