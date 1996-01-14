Вершинина (Маницина) Прасковья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1901
Дата смерти14.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1924
Дочь: Никишова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Аксентьевич
Рождение ребёнка
04.04.1930
Дочь: Сочкова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин Иван Аксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вершинин Александр Иванович
Отец ребёнка: Вершинин Иван Аксентьевич
Смерть
14.01.1996
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область