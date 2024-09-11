Митрофанов Иван Сергеевич
Место рожденияД. Новоселка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофанов Сергей Артемьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Новоселка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно