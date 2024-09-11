Митрофанов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Иван Сергеевич

Место рождения

Д. Новоселка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Сергей Артемьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новоселка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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