Колесникова (Беседина) Полина (Пелагея) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1923
Дата смерти22.05.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1953
Сын: Колесников Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Колесников Владимир Илларионович
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
22.05.2010