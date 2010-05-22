Колесникова (Беседина) Полина (Пелагея) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Беседина) Полина (Пелагея) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1923

Дата смерти

22.05.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1953

Сын: Колесников Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Колесников Владимир Илларионович

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
22.05.2010
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