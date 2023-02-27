(Тимошенко) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Никифор
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Тимошенко) Ефимия
Отец ребёнка: Тимошенко Никифор
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тимошенко Павел
Отец ребёнка: Тимошенко Никифор
Смерть
Неизвестно