Кустова (Комшина) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комшин Дмитрий
Мать: Комшина Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Кустов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Кустов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кустов Владимир
Смерть
Неизвестно