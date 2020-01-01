Кустова (Комшина) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова (Комшина) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комшин Дмитрий

Мать: Комшина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Кустов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Кустов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кустов Владимир

Смерть
Неизвестно
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