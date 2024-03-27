Русяев Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русяев Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русяева Василий
Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русяев Сергей
Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кемаева (Русяева) Дарья
Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверкина (Русяева) Степанида
Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1911
Дочь: Тягушева (Русяева) Елена
Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея
Смерть
Неизвестно