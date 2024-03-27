Русяев Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русяев Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русяев Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русяева Василий

Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русяев Сергей

Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кемаева (Русяева) Дарья

Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверкина (Русяева) Степанида

Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русяева (Аверкина) Пелагея

Рождение ребёнка
10.07.1911

Дочь: Тягушева (Русяева) Елена

Мать ребёнка: Русяева (Аверкина) Пелагея

Смерть
Неизвестно

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