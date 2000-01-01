Клюкина (Крюкова) Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Крюкова) Анастасия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1881 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911

Отец: Крюков Степан Степанович

Мать: Крюкова Агафья Антоновна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
?.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
?.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
?.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
?.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Михаил Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Михаил Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Михаил Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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