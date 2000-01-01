Клюкина (Крюкова) Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911
Отец: Крюков Степан Степанович
Мать: Крюкова Агафья Антоновна
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
?.09.1941
Рождение ребёнка
?.07.1946
Рождение ребёнка
?.01.1949
Рождение ребёнка
?.07.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно