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Кайгородцев Осип Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кайгородцев Петр Федорович

Мать: Кайгородцева Агафья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Яков Осипович

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Алексей Осипович

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Дмитрий Осипович

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кайгородцев Федор Осипович

Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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