Кайгородцев Осип Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Яков Осипович
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Алексей Осипович
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородцев Дмитрий Осипович
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кайгородцев Федор Осипович
Мать ребёнка: Кайгородцева Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно