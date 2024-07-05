Кочетова Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочетова Анисья Семеновна
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
?.08.1886
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
?.01.1888
Дочь: Знаменщикова (Кочетова) Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
04.10.1891 ст.
Дочь: Иноземцева (Кочетова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
15.10.1894
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
25.09.1900 ст.
Дочь: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1903
Сын: Кочетов Василий Семенович
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Рождение ребёнка
12.05.1905
Дочь: Кочетова Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич
Смерть
Неизвестно