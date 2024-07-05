Кочетова Мария Захаровна Около 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочетова Мария Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочетова Анисья Семеновна

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
?.08.1886

Сын: Кочетов Иван Семенович

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
?.01.1888

Дочь: Знаменщикова (Кочетова) Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
04.10.1891 ст.

Дочь: Иноземцева (Кочетова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
15.10.1894

Сын: Кочетов Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кочетов Павел Семенович

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кочетов Степан Семенович

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
25.09.1900 ст.

Дочь: Проскурина (Кочетова) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Кочетов Василий Семенович

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Рождение ребёнка
12.05.1905

Дочь: Кочетова Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Кочетов Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно

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