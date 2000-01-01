Чиглин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиглин Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

01.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1991
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