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Алимбаев Икрам Абдразакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1962

Отец: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Мать: Жапарова Зайна

Рождение ребёнка
23.12.1984

Сын: Алимбаев Жаныбек Икрамович

Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна

Рождение ребёнка
18.03.1986

Сын: Алимбаев Адылбек Икрамович

Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна

Рождение ребёнка
01.05.1989

Сын: Алимбаев Майрамбек Икрамович

Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна

Рождение ребёнка
05.06.1992

Дочь: Алимбаева Жумагул Икрамовна

Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна

Рождение ребёнка
1995

Сын: Алимбаев Салай Икрамович

Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна

Рождение ребёнка
19.01.2002

Дочь: Икрамова Турсунай

Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна

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