Алимбаев Икрам Абдразакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1962
Отец: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Мать: Жапарова Зайна
Рождение ребёнка
23.12.1984
Сын: Алимбаев Жаныбек Икрамович
Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна
Рождение ребёнка
18.03.1986
Сын: Алимбаев Адылбек Икрамович
Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна
Рождение ребёнка
01.05.1989
Сын: Алимбаев Майрамбек Икрамович
Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна
Рождение ребёнка
05.06.1992
Дочь: Алимбаева Жумагул Икрамовна
Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна
Рождение ребёнка
1995
Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна
Рождение ребёнка
19.01.2002
Дочь: Икрамова Турсунай
Мать ребёнка: Алимбаева Ширин Мадеяровна