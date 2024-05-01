Докучаева (Докучаева) Александра Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Докучаева (Докучаева) Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новопашин Панфил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новопашин Панфил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новопашина) Анна Панфиловна

Отец ребёнка: Новопашин Панфил Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новопашин Панфил Иванович

Смерть
Неизвестно
Лесной, Свердловская область, Россия

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