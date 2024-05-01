Докучаева (Докучаева) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новопашина) Анна Панфиловна
Отец ребёнка: Новопашин Панфил Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1935
Смерть
Неизвестно
Лесной, Свердловская область, Россия