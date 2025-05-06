Кочетков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1943
Дочь: Быкова (Кочеткова) Светлана Тимофеевна
Мать ребёнка: Голдобина (Рябова) Олимпиада Георгиевна
Агрыз, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно