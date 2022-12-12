Черных Александр Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Александр Маркович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
Неизвестно
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Служил в воинской части п/п 54747. С 23.12.1944 года проходил обучение в учебном батальоне 61 запасного стрелкового полка 13 запасной стрелковой бригады. Слу... Показать все
Смерть
Неизвестно
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