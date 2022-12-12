Черных Александр Маркович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Служил в воинской части п/п 54747. С 23.12.1944 года проходил обучение в учебном батальоне 61 запасного стрелкового полка 13 запасной стрелковой бригады. Слу... Показать все
Смерть
Неизвестно