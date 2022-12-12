Милен Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милен Надежда Васильевна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милен Василий Васильевич

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.

Дочь: Быкова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван Петрович

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Быков Николай Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Петрович

Бердичев, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Иван Петрович

Смерть
06.06.1942
Харьков, Харківська область
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