Милен Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.06.1942
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Милен Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.
Дочь: Быкова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван Петрович
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Быков Иван Петрович
Бердичев, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Иван Петрович
Смерть
06.06.1942