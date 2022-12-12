Фидровский Иван Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Федорович Еремей (Ярёма)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Фидровский Герасим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Келеберда, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак, городовой атаман Керебердянской сотни Полтавского полка
Смерть
Неизвестно