Фидровский Иван Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фидровский Иван Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Федорович Еремей (Ярёма)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Фидровский Герасим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Келеберда, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак, городовой атаман Керебердянской сотни Полтавского полка
Смерть
Неизвестно
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