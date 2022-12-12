Травинская (Тимошенко) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травинская (Тимошенко) Ирина Васильевна

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Место рождения

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1965

Отец: Тимошенко Василий Игнатович

Мать: не указана

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1985

Дочь: Травинская Диана Александровна

Отец ребёнка: Травинский Александр

Рождение ребёнка
19.12.1987

Дочь: Травинская Лидия Александровна

Отец ребёнка: Травинский Александр

Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травинская Мишель Александровна

Отец ребёнка: Травинский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Травинский Александр

Место жительства
Неизвестно
Израиль, г. Хайфа
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