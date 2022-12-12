Травинская (Тимошенко) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.12.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1965
Отец: Тимошенко Василий Игнатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1985
Дочь: Травинская Диана Александровна
Отец ребёнка: Травинский Александр
Рождение ребёнка
19.12.1987
Дочь: Травинская Лидия Александровна
Отец ребёнка: Травинский Александр
Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травинская Мишель Александровна
Отец ребёнка: Травинский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Травинский Александр
Место жительства
Неизвестно
Израиль, г. Хайфа