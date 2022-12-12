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Степанида Егорова

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Место рождения

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Исай Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Матрёна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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