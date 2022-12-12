Степанида Егорова
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Исай Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Родионов
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Родионов
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Матрёна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Родионов
Смерть
Неизвестно