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Иванов осип
Иванов осип
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1765
Пол
Мужской
Отец
Сидоров иван
1742 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец:
Сидоров иван
Мать: не указана
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