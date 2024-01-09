Иванов осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
1765

Отец: Сидоров иван

Мать: не указана

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