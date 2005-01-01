Крупиненко Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупиненко Хавронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Казакова Неонила

Отец ребёнка: Крупиненко Антон

Рождение ребёнка
1910

Сын: Крупиненко Илья

Отец ребёнка: Крупиненко Антон

Рождение ребёнка
08.03.1911

Дочь: Мовкаленко Татьяна

Отец ребёнка: Крупиненко Антон

Кривошеинский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Крупиненко Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупиненко Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Крупиненко Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крупиненко Гаврила

Отец ребёнка: Крупиненко Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сима (Серафима)

Отец ребёнка: Крупиненко Антон

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