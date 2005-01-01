Крупиненко Хавронья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Казакова Неонила
Отец ребёнка: Крупиненко Антон
Рождение ребёнка
1910
Сын: Крупиненко Илья
Отец ребёнка: Крупиненко Антон
Рождение ребёнка
08.03.1911
Дочь: Мовкаленко Татьяна
Отец ребёнка: Крупиненко Антон
Кривошеинский район Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Крупиненко Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупиненко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Крупиненко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крупиненко Гаврила
Отец ребёнка: Крупиненко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сима (Серафима)
Отец ребёнка: Крупиненко Антон