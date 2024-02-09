Тельнова Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.01.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тельнов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельнов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Тельнов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тельнов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Тельнов Николай Степанович
Смерть
?.01.1978
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Причина смерти: Переохлаждение организма Участвовала в соревновании по лыжному спорту от завода БМЗ