Тельнова Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнова Лидия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Михаил Афанасьевич

Мать: Горбунова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельнов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Тельнов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельнов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Тельнов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тельнов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Тельнов Николай Степанович

Смерть
?.01.1978
Буланаш, Артемовский, Свердловская область
Причина смерти: Переохлаждение организма Участвовала в соревновании по лыжному спорту от завода БМЗ
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