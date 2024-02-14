Айнетдинов Аббяс
Место рожденияс. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Айнетдинов) Рафия
Мать ребёнка: Айнетдинов Адиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айнетдинов Адиля
Смерть
Неизвестно