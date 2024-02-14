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Айнетдинов Аббяс

Место рождения

с. Уразовка Нижегородской губ.Сергачского уезда

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1873 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Сатдаров Айнетдин Албут

Мать: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинов Адиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Айнетдинов) Рафия

Мать ребёнка: Айнетдинов Адиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинов Адиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинов Адиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Айнетдинов Адиля

Смерть
Неизвестно

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