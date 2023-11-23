Созонтий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонтий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Созонтий Ильич (1736 — 1794) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Васькова Романов-Борисоглебского уезда1 . Жена его Дарья Ивановна (1731-1795), дочь пономаря Ивана Григорьевича... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Прасковья Созонтьева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Смерть
1794

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