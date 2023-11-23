Созонтий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Созонтий Ильич (1736 — 1794) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Васькова Романов-Борисоглебского уезда1 . Жена его Дарья Ивановна (1731-1795), дочь пономаря Ивана Григорьевича... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Прасковья Созонтьева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Смерть
1794