Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения07.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1990
Отец: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать: Салтаусова ВЕРА
Рождение ребёнка
19.11.2009
Дочь: Салтаусова ЕСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА
Рождение ребёнка
05.12.2011
Сын: Салтаусов СТАС ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА
Рождение ребёнка
14.02.2014
Сын: Салтаусов ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА
Рождение ребёнка
2016
Сын: Салтаусов АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА
Рождение ребёнка
11.04.2019
Дочь: Салтаусова ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Салтаусова ЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно