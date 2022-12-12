Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусов ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

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Место рождения

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1990

Отец: Салтаусов АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Салтаусова ВЕРА

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.2009

Дочь: Салтаусова ЕСЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.2011

Сын: Салтаусов СТАС ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.2014

Сын: Салтаусов ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
2016

Сын: Салтаусов АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.2019

Дочь: Салтаусова ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
2021

Дочь: Салтаусова ЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Мать ребёнка: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА

Степина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтаусова ЕКАТЕРИНА ИГАРЕВНА

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