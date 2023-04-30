Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти28.01.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.03.1851
Дочь: Мария Иродионова
Отец ребёнка: Иродион Ананьев
Соболицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Приход с. Стехново Восприемники: Города Новоржева мещанин Григорий Дмитриев и деревни Саболиц крестьянская жена Макрина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иродион Ананьев
Смерть
28.01.1869
Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область