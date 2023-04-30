Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.01.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1851

Дочь: Мария Иродионова

Отец ребёнка: Иродион Ананьев

Соболицы, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Приход с. Стехново Восприемники: Города Новоржева мещанин Григорий Дмитриев и деревни Саболиц крестьянская жена Макрина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иродион Ананьев

Смерть
28.01.1869
Осинкино, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
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