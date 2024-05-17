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Чернаков Михаил Елисеевич

Место рождения

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Чернаков Елисей Александрович

Мать: Чернакова Параскева Игнатьевна

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернаков Генадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Военная служба
С 26.05.1942 по 06.06.1944
Призван: Ровдинский РВК, Архангельская обл., Ровдинский р-н Служил: Северный флот Беломорская военная флотилия 357 обмп СФ Лечение: 77 военно-морской госпиталь
Смерть
Неизвестно
Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

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