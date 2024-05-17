Чернаков Михаил Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернаков Генадий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 26.05.1942 по 06.06.1944
Призван: Ровдинский РВК, Архангельская обл., Ровдинский р-н Служил: Северный флот Беломорская военная флотилия 357 обмп СФ Лечение: 77 военно-морской госпиталь
Смерть
Неизвестно