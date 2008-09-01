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Васильев Юрий

Место рождения

Россия

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

01.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: Васильев Алексей

Мать: Васильева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Куракина) Елизавета

Рождение ребёнка
20.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева (Куракина) Елизавета

Рождение ребёнка
25.06.1959

Дочь: Ртищева (Васильева) Ольга

Мать ребёнка: Васильева (Куракина) Елизавета

Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
01.09.2008

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