Васильев Юрий
Место рожденияРоссия
Дата рождения20.10.1929
Дата смерти01.09.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
Отец: Васильев Алексей
Мать: Васильева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева (Куракина) Елизавета
Рождение ребёнка
25.06.1959
Дочь: Ртищева (Васильева) Ольга
Мать ребёнка: Васильева (Куракина) Елизавета
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
Смерть
01.09.2008