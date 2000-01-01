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(Гумарова) Гульнара
(Гумарова) Гульнара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1976
Пол
Женский
Отец
Гумаров Рафис
Мать
Гумарова (Фатыхова) Фания
Около 1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1976
Отец:
Гумаров Рафис
Мать:
Гумарова Фания
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