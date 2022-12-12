Гаврикова (Юлина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Юлина) Анна

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Место рождения

Новоалександровка, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юлин Василий

Мать: не указана

Новоалександровка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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