Nitecki Tomasz
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Kuziak (Nitecka) Jadwiga
Мать ребёнка: Nitecka (Pieńkowska) Marianna
Бракосочетание
1815
Brok
Współmałżonek: Magdalena Szymańska, Rukat, Nitecka, Kostecka (z d. Raczkowska/Ruszkowska)
Смерть
1823
Brok