Nitecki Tomasz 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Nitecki Tomasz

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Kuziak (Nitecka) Jadwiga

Мать ребёнка: Nitecka (Pieńkowska) Marianna

Бракосочетание
1815

Жена: Nitecka (Pieńkowska) Marianna

Brok
Współmałżonek: Magdalena Szymańska, Rukat, Nitecka, Kostecka (z d. Raczkowska/Ruszkowska)
Смерть
1823
Brok

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