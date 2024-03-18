Синюк (Тимко) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1977
Отец: Тимко Владимир Иванович
Мать: Жук Нина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1999
Дочь: Синюк Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Синюк Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
31.12.2002
Дочь: Синюк Валерия Евгеньевна
Отец ребёнка: Синюк Евгений Николаевич