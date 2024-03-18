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Синюк (Тимко) Елена Владимировна

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

15.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1977

Отец: Тимко Владимир Иванович

Мать: Жук Нина Владимировна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синюк Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
03.12.1999

Дочь: Синюк Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Синюк Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
31.12.2002

Дочь: Синюк Валерия Евгеньевна

Отец ребёнка: Синюк Евгений Николаевич

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