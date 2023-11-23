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Майер (Морошкина) Нина Федоровна

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

12.10.1901

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1901

Отец: Морошкин Федор Федорович

Мать: Морошкина Меланья Петровна

Образование
С 1923 по 1926
8 классов женской гимназии
Бракосочетание
1926

Муж: Майер Артемий Григорьевич

Супруг(-а): Нина Федоровна Майер (Морошкина)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Майер Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Майер Артемий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Майер Николай Артемьевич

Отец ребёнка: Майер Артемий Григорьевич

Развод
1948

Муж: Майер Артемий Григорьевич

Супруг(-а): Нина Федоровна Майер (Морошкина)
Смерть
1971

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