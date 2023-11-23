Майер (Морошкина) Нина Федоровна
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения12.10.1901
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1901
Образование
С 1923 по 1926
8 классов женской гимназии
Бракосочетание
1926
Супруг(-а): Нина Федоровна Майер (Морошкина)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Майер Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Майер Артемий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.01.1932
Отец ребёнка: Майер Артемий Григорьевич
Развод
1948
Супруг(-а): Нина Федоровна Майер (Морошкина)