Яшанина (Носова) Нина Алексанровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1978
Дочь: Яшанина Елена Игоревна
Отец ребёнка: Яшанин Игорь Борисович
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
28.03.1981
Дочь: Парахоняк (Яшанина) Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Яшанин Игорь Борисович