Яшанина (Носова) Нина Алексанровна 14.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яшанина (Носова) Нина Алексанровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЯ
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1978

Дочь: Яшанина Елена Игоревна

Отец ребёнка: Яшанин Игорь Борисович

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
28.03.1981

Дочь: Парахоняк (Яшанина) Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Яшанин Игорь Борисович

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