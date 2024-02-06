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Кузьмин Евгений Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1955

Отец: Кузьмин Вячеслав Александрович

Мать: Кузьмина Лия Николаевна

Рождение ребёнка
25.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Лидия Валентиновна

Рождение ребёнка
09.11.1982

Дочь: Кузьмина Надежда Евгеньевна

Мать ребёнка: Кузьмина Лидия Валентиновна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Лидия Валентиновна

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