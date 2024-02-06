Кузьмин Евгений Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1955
Рождение ребёнка
25.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Лидия Валентиновна
Рождение ребёнка
09.11.1982
Дочь: Кузьмина Надежда Евгеньевна
Мать ребёнка: Кузьмина Лидия Валентиновна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно