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Мовкаленко Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Мовкаленко Макар

Мать: Варвара

Фамилия Мовкаленко определенно имеет украинское происхождение. В основе которой лежит уменьшительная форма имени, прозвища или профессии (рода занятий) данных далекому предку. Формировалась фамилия ча... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1901

Сын: Мовкаленко Георгий (Егор)

Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья

с.Покровка Шегарского района Томской губ.
Бракосочетание
28.?.1901

Жена: Мовкаленко Дарья

с.Монастырка Пророко-Ильинская церковь.
Рождение ребёнка
31.?.1905

Сын: Мовкаленко Михаил

Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья

Рождение ребёнка
04.?.1908

Сын: Мовкаленко Порфирий

Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья

Монастырка, Шегарский район, Тоская обл.
Рождение ребёнка
12.?.1910

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья

Рождение ребёнка
08.?.1912

Сын: Мовкаленко Дмитрий

Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья

Рождение ребёнка
13.?.1913

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовкаленко Иван

Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья

Смерть
Неизвестно
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