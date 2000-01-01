Мовкаленко Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Мовкаленко Макар
Мать: Варвара
Фамилия Мовкаленко определенно имеет украинское происхождение. В основе которой лежит уменьшительная форма имени, прозвища или профессии (рода занятий) данных далекому предку. Формировалась фамилия ча... Показать все
Рождение ребёнка
26.11.1901
Сын: Мовкаленко Георгий (Егор)
Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья
с.Покровка Шегарского района Томской губ.
Бракосочетание
28.?.1901
Жена: Мовкаленко Дарья
с.Монастырка Пророко-Ильинская церковь.
Рождение ребёнка
31.?.1905
Сын: Мовкаленко Михаил
Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья
Рождение ребёнка
04.?.1908
Сын: Мовкаленко Порфирий
Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья
Монастырка, Шегарский район, Тоская обл.
Рождение ребёнка
12.?.1910
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья
Рождение ребёнка
08.?.1912
Сын: Мовкаленко Дмитрий
Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья
Рождение ребёнка
13.?.1913
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мовкаленко Иван
Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Мовкаленко Дарья
Смерть
Неизвестно